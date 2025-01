Zonawrestling.net - Wrestle Dynasty: Gli Young Bucks tornano a vincere e conquistano gli IWGP Tag Team Titles

Lo spettacolo non è certo mancato a, evento multi-brand che si è tenuto all’alba italiana nell’iconico Tokyo Dome in Giappone. Uno dei match più attesi della serata è stato sicuramente il three way tagmatch con in palio i titoli di coppia, vacanti dallo scorso dicembre a causa dell’infortunio al ginocchio occorso ad HENARE. In principio gliavevano sfidato proprio Great-O-Khan e Henare, sostituito da Jeff Cobb dopo l’infortunio. Il match è ulteriormente cambiato nella giornata di ieri quando Tetsuya Naito e Hiromu Takahashi hanno vinto la World Tag League aKingdom, chiedendo subito di essere inseriti nel match titolato.Sempre più nella storiaGlinon apparivano in Giappone da oltre sei anni e non salivano su un ring dallo scorso 30 ottobre, dopo che usciti sconfitti contro i Private Party hanno deciso di prendersi una pausa alla AEW e dal loro ruolo di EVPs.