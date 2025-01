Tpi.it - Mary Poppins: tutto quello che c’è da sapere sul film del 1964

: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondadeldiretto da Robert Stevenson basato sull’omonima serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLondra, 1906. Bert, un uomofare, è tra le altre cose un uomo orchestra di strada. Una sua buffa esibizione viene interrotta dal vento dell’Est, che gli fa pensare che qualcosa di “strano” stia per accadere. Egli conduce quindi lo spettatore “errante” verso Viale dei Ciliegi, passando davanti all’insolita dimora del puntualissimo Ammiraglio Boom. Al numero 17 di Viale dei Ciliegi, George Banks, integerrimo bancario di Londra, gestisce la propria casa in maniera ferrea e precisa pretendendo sempre che le cose funzionino perfettamente.