Ilrestodelcarlino.it - L’importanza dell’unità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se c’è una cosa che i familiari delle vittime della Uno Bianca non devono fare è dividersi. Il loro compito, infatti, è troppo importante e gravoso per svolgerlo senza una totale unità di intenti. Perciò quello che è successo in questi giorni lascia francamente perplessi e la speranza è che tutto rientri al più presto. Piccolo riassunto: sabato alla commemorazione della strage del Pilastro, dove 34 anni fa tre giovani carabinieri furono uccisi dai fratelli Savi, non era presente Rosanna Zecchi, l’ex presidente dell’associazione che nei mesi scorsi ha passato il testimone ad Alberto Capolungo dopo 26 anni. «La nuova inchiesta sui Savi? Non c’è nulla di nuovo – ha detto al telefono Zecchi –, per diversi associati sarebbe ora di dire basta. È un supplizio incredibile». Parole pesantissime sul nuovo fascicolo aperto dalla Procura per far luce su eventuali complicità o coperture di cui beneficiarono i Savi.