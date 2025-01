Lanazione.it - Fiorentina-Napoli, le pagelle dei Viola. Sottil regge, amensia Moreno

Firenze, 5 gennaio 2025 – Pesante sconfitta ieri allo stadio Franchi dove ilha battuto laper 3-0. Ledei giocatori: De Gea 6 - Non può nulla sul tracciante di Neres che lo sorprende sotto la traversa. Lukaku lo conosce e lo beffa dal dischetto. Incolpevole anche su McTominay che, smarcato da Comuzzo, se lo trova lì davanti.5 - Esordio in campionato per l’argentino dopo la Conference e avversario subito tosto. Fino all’erroraccio della ripresa non si era disimpegnato male. Anzi, si era fatto apprezzare per qualche chiusura e un paio di iniziative. Poi la frittata a inizio ripresa quando prima disinnesca Anguissa, poi gli restituisce il pallone e lo falcia in area. Errore che pesa come un macigno sulla sua prova. Dal 58' Colpani 5 - Poche tracce entrando nella ripresa e questo inizia a essere un problema non da poco.