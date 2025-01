Tvplay.it - Dalla Roma alla Juve, acquisto da 21 milioni: Ranieri spiazzato

Leggi su Tvplay.it

Per ladi, in attesa del derby di questa sera contro la Lazio, ci sono delle novità di calciomercato che interessano anchedi Thiago Motta.Dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Milan una settimana fa, di fatto, laè attesa da un’altra gara davvero fondamentale. Questa sera, infatti, i giallorossi scenderanno in campo per sfidare nel derby della Capitale la Lazio di Marco Baroni.da 21(LaPresse) tvplay.itSi sa che questa gara può dare un importante scossone all’intera delle due squadrene. In caso di successo, infatti, ladarebbe ai propri tifosi la prima vera soddisfazione di questa prima parte di stagione davvero complicata. Con i tre punti, inoltre, il team guidato daallontanerebbe definitivamente la zona pericolosa.