Corteo a Forno. Salta il ’volo’ a Resceto

La Befana, in montagna, è una tradizione molto sentita, radicata fin dall’antichità. Nell’immaginario collettivo la ’pofana’ si associa a una vecchietta simbolo dell’anno vecchio che è andato, che magicamente vola sopra una scopa portando doni, simboli di buon auspicio per l’anno appena iniziato., antico borgo ai piedi delle Apuane, è pronto ad accogliere la vecchina più attesa dell’anno. L’evento domani inizia alle 14,30 con ritrovo in via Pegollo alla ’Cà dei Leggi’ da dove partirà la processione dei bambini lungo la strada del paese con canti natalizi. Intorno alle 15 partiranno i Re Magi con due soldati romani e una ventina di popolani in costume. La processione confluirà nella chiesa per rendere omaggio al presepe realizzato in paese con l’associazione Occhioni e Magrini. Dopo ilentreranno in scena le befane a cura del laboratorio ’Il Pettirosso’ con l’evento "Il vicolo delle Pofane" per offrire dolciumi e frutta secca.