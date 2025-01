Oasport.it - Basket femminile, Campobasso e Derthona accedono alle Final Four di Coppa Italia

La Molisanae l’Autospeedstaccano il biglietto per ledelladi. Due sfide emozionanti e che si sono decise solo nei secondii.ha superato 59-56 San Martino di Lupari, mentreha battuto Sesto San Giovanni dopo un tempo supplementare per 84-80.Dopo aver chiuso sotto all’intervallo,ha rimontato nel secondo tempo, passando in vantaggio a quattro minuti dalla fine con il canestro del +1 di Kunaiyi-Akpanah. Da quel momento non si è più segnato, con San Martino che ha mancato svariate volte l’occasione della vittoria. Decisiva perla clamorosa doppia doppia di Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah (18 punti e 19 rimbalzi) e gli 11 di Quanniecia Morrison, mentre a San Martino di Lupari non sono bastati a San Martino di Lupari i 14 punti di Amari Robinson e la doppia doppia di Caitlin Bickle (14 punti e 10 rimbalzi).