Ilrestodelcarlino.it - Teatro, i lavori in tribunale. Le imprese fanno causa

Dopo l’annuncio del nuovo bando per il ripristino post sisma delBorgatti, si apre un nuovo scenario sull’intricata vicenda. "È stato comunicato l’avvio per le procedure della nuova gara per il restauro del– spiegano le ditte che avevano avuto in appalto il cantiere –, ma non si è dato conto che è stata avviata un’azione legale nei confronti del Comune in merito aidi ripristino e miglioramento sismico delComunale". Ad aprile la decisione del Comune di recedere dal contratto ed ora, dunque, sono le aziende a far sapere di essere arrivate alle vie legali. "Il contenzioso è stato rubricato ina Ferrara, dove l’appaltatrice ha avviato l’azione legale –sapere – chiedendo il risarcimento di un danno economico pari a 838.437,64 euro oltre compensi professionali, rimborso forfettario del 15% e Iva di legge, per un totale che supera il milione di euro.