Taranto, incidente con l'auto contro un albero: muore il 34enne Carmelo Lagioia

Un tragicosi è verificato questa mattina sulla strada che collega Manduria a San Cosimo alla Macchia, in provincia di. La vittima è, unresidente a Manduria, che era alla guida di un’utilitaria., dopo aver sbandato, è uscita di strada e si è schiantataun grossodi ulivo. Purtroppo, i soccorsi del 118 sono stati inutili: l’uomo è deceduto sul colpo.Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco di Manduria, impegnati nella rimozione del veicolo distrutto. La dinamica esatta dello schianto è ancora da chiarire e sono in corso indagini per accertare eventuali cause legate alla perdita dillo del.Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della vettura e della salma, che sarà sottoposta a esame necroscopico per ulteriori accertamenti.