Terzotemponapoli.com - Sottil in press conference: “Nessun allarmismo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Riccardo, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito quanto affermato dal calciatore.: “Il Napoli è di grande livello”Così l’attaccante viola: “Il Napoli è di grande livello e lotterà per vincere lo Scudetto. Nel calcio gli episodi indirizzano la partita, a maggior ragione contro squadre con queste individualità. Ma: se danno il gol a Kean cambia la partita. Bravi loro nelle occasioni avute ma continuiamo e accantoniamo la sconfitta. Possiamo fare di più davanti? Puoi sempre fare di più. Però c’entrano anche i dettagli, la squadra sta lavorando alla grande. Ci sono periodi di grandi vittorie e prestazioni e altri di down.”“La Fiorentina ogni anno sta alzando il livello”Ancora: “Come tornare a dicembre? Mantenere quel livello è complicato, è da prima/seconda in classifica.