Samsung Galaxy S25 | l’intelligenza artificiale punta a auperare Apple

Con l’avvicinarsi delUnpacked 2025, l’attesa per la nuova serieS25 cresce sempre di più.L’azienda sudcoreana sembra determinata a ridefinire il concetto di smartphone, concentrandosi su avanzamenti significativi delper guadagnare terreno rispetto alla concorrenza, in particolare quella dibasata su ChatGPT di OpenAI.S25 Ultra: design curvo e bordi sottiliS25 con IA migliorataSecondo il noto leaker Ice Universe, l’obiettivo dicon la serie S25 è ambizioso: stabilire un nuovo standard per l’AI on-device. L’integrazione di funzionalità avanzate, come un Bixby più intelligente e consapevole del contesto, potrebbe rivoluzionare l’interazione utente e rendere i dispositiviancora più competitivi.