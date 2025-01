Justcalcio.com - Salvare il soldato Hermoso: quattro mesi a Roma e già si parla della sua partenza

2025-01-04 08:55:00 Calcio italiano:Il 2 settembre, a mercato già chiuso, ilha annunciato la firma di Bellissimo Mario. Lo spagnolo è arrivato da svincolato e ha rinforzato una difesa alla quale si sarebbe aggiunto anche Matts Hummels. Madopo, se il tedesco vede la luce con Claudio Ranieri, sembra proprio di sì Il futuro degli spagnoli non passa dalla Città Eterna. La sua uscita è più che possibile.E sì in Italia Sidi interesse da parte del Fenerbahçe di Mourinho, Questa notizia è confermata a Istanbul. Niente di avanzato, ancora. ma quando l’acqua sembra troppa. La, intanto, punta su Mika Mármol secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. Ad oggi, Marioha giocato solo 13 partite con la. Di cui solo sei da titolare. Ha segnato un gol, sì: in Europa League contro il Braga, nella comoda vittoriaall’Olimpico.