Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Musah: “Vi dico come possiamo vincere…”

Leggi su Pianetamilan.it

Yunus, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa ha detto Fonseca a fine primo tempo: "Non abbiamo fatto un buon primo tempo e negli spogliatoi ci ha detto quello". Se hanno parlato di cose tattiche: "Abbiamo cambiato allenatore da pochi giorni, quindi ci sono tante cose su cui lavorare. Durante la partita siamo migliorati su quelle cose".si stanno trovando: "Abbiamo tanti obiettivi. Siamo arrivati secondi l'anno scorso e questo ci ha permesso di essere qui oggi. Vogliamo vincere la Supercoppa. Oggi abbiamo dato tutto, eravamo tutti insieme. Abbiamo dato il massimo, mettendo lain grande difficoltà, mettendoci tanta grinta e voglia.