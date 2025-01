Anticipazionitv.it - Il comunicato della famiglia Morlacchi scuote il Grande Fratello: Helena Prestes nei guai

Leggi su Anticipazionitv.it

Il drammatico episodio alche ha visto protagonista, culminato con il lancio di acqua e un bollitore contro Jessica, fa discutere fuori dalla Casa. Se da un lato il pubblico è diviso, dall’altro, lacantante ha deciso di intervenire ufficialmente, inviando un chiaro messaggio agli autori del programma. Ilpubblicato sui social di Jessica chiede a gran voce la squalifica immediata di, sottolineando la gravità del gesto e la necessità di tutelare i partecipanti.L’appello dello staff di JessicaalCon un post diffuso sul profilo ufficiale di Jessica, laha espresso il proprio sdegno per l’accaduto, chiedendo provvedimenti adeguati. “Questo non basta per squalificaredal gioco?” si legge nel messaggio.