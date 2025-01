Calciomercato.it - Fiorentina-Napoli, pareggia Kean e scoppia il caos: perché il gol è stato annullato

Leggi su Calciomercato.it

Il bomber viola aveva risposto cinque minuti più tardi alla splendida rete di Neres. La squadra di Conte chiude così in vantaggio il primo tempoIlè avanti 1-0 al ‘Franchi’ contro ladopo i primi 45?. Per ora sta decidendo il bellissimo gol di Neres alla mezz’ora. Lo svantaggio ha svegliato la squadra di Palladino, che è riuscita ad acciuffcare il pari dopo appena cinque minuti con Moiseil gol del pareggio siglato da: il motivo (LaPresse) – calciomercato.itl’1-1 di: immediatezza tra infrazione e golL’esultanza del bomber e del pubblico viola, però, è durata pochissimo. Tra le proteste dei tifosi e della panchina gigliata, la rete è stata subito annullata per un tocco con la mano dello stesso