Se n’è andato anche lui Lutto in Rai morto il noto giornalista italiano | l’annuncio del Tgr

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo del giornalismoè inper la scomparsa di Giovanni Taormina,della TGR Rai Friuli Venezia Giulia, deceduto all’età di 60 anni. Taormina èall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato a causa di un tumore scoperto pochi mesi prima. Nato a Trapani il 18 giugno 1964, Taormina ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 2000, collaborando con diverse trasmissioni nazionali della Rai, sia televisive che radiofoniche.Nel 2018 si è trasferito a Udine, entrando a far parte della redazione della TGR Friuli Venezia Giulia, dopo un breve periodo presso la TGR Umbria. Durante la sua carriera, Taormina si è distinto per il suo impegno nel raccontare e denunciare le distorsioni criminali in varie regioni italiane, mantenendo sempre un forte senso di equidistanza e professionalità.