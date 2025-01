Unlimitednews.it - Salvini “Con il nuovo Codice della strada meno incidenti a Capodanno”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio di cuore gli italiani per il buonsenso che stanno dimostrando alla guida. Dall’entrata in vigore delsono diminuiti del 25 per cento i morti e asono diminuiti del 21 per cento gli”. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo.sat/gsl (Fonte video: Ministero Infrastrutture e Trasporti)Unlimited News - Notizie dal mondo