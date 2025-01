Oasport.it - Quando parte Marta Bassino nel gigante di Kranjska Gora: orario esatto, n. di pettorale, tv

Domani, sabato 4 gennaio, si terrà ilfemminile di Kransjka(in Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La ‘Podkoren’ si appresta ad ospitare il quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore in questa specialità, che rappresenta anche la prima gara ufficiale del nuovo anno solare per il Circo Bianco.Sulla pista slovena l’Italia può sicuramente ambire al podio con Federica Brignone,rosso in qualità di leader della Coppa del Mondo didopo due successi in tre gare, ma ancheha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante in questo contesto nonostante un avvio di stagione molto difficile soprattutto tra le porte larghe.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming,e la startlist delfemminile di, gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.