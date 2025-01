Scuolalink.it - Personale ATA, possibile riaprire la II Fascia: lo conferma un’altra sentenza del Tribunale di Cosenza

Con laN.3211/2024 pubblicata daldi, prosegue il trend di provvedimenti favorevoli alla riapertura della IIdelATA. Dopo le decisioni emesse dai Tribunali di Arezzo, Pordenone, Agrigento, Bari, Busto Arsizio, Siracusa, Napoli, Catanzaro e Bologna, si rafforza l’orientamento giurisprudenziale che sostiene il diritto degli aspiranti ATA ad essere inseriti nella IIcon precedenza per gli incarichi annuali. Riapertura della IIdelATA: cosa significa? La riapertura della IIdelATA si riferisce alla possibilità per gli aspiranti appartenenti alAmministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole (ATA) di essere inclusi nuovamente o per la prima volta nella graduatoria di II, che viene utilizzata per l’assegnazione delle supplenze e degli incarichi annuali.