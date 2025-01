Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Pellegrini primo nome per il centrocampo, rinnovo Kvara? Situazione nebulosa

De Luca, O, Carmine Esposito, Max Esposito e Cammaroto sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– De Luca: “Ilvuole Danilo, per Conte è un rinforzo utile,tskhelia? E’ una– FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “Problemi per Politano? Sono difficoltà che hanno tutte le squadre. Quello di Politano è un problema, perché l’allenatore ha in mente determinate scelte e poi deve cambiare rotta. La Fiorentina è molto più forte sulle fasce rispetto al Venezia e bisogna coprirsi. A prescindere dall’infortunio di Politano, Neres, dopo le ultime prestazioni, merita una chance da titolare.