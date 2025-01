Ilnapolista.it - Napoli, affaticamento muscolare per Kvara. Per Politano elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra

Leggi su Ilnapolista.it

Il bollettino medico delsulle condizioni ditskhelia e. Conte ha annunciato in conferenza stampa primapartita contro la Fiorentina che i due esterni sono indisponibili. Per il georgiano un. Più fastidioso il problema occorso a, per lui un’del.Il bollettino medico delIl comunicato del club:“tskhelia enon prenderanno parte alla trasferta di Firenze.ha accusato unnel corso dell’allenamento odierno.è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato un’del“.Conte: «tskhelia non ci saranno a Firenze»L’annuncio di Conte in conferenza stampa. C’ètra i convocati?«No, non ci sarà.