Iltempo.it - Mancini: Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri e derby, vi racconto tutto

Vicecapitano, leader e uomo. A due giorni dalla stracittadina con la Lazio Gianluca, colui che ha deciso l'ultimodello scorso 6 aprile, si è raccontato in esclusiva a Il Tempo ripercorrendo le tappe del 2024 e guardando al futuro in giallorosso. Il 2025 inizia con il, quali sono le sensazioni in vista di questa partita? Ormai è tanti anni che sto a Roma, è una partita particolare. Non c'è un avvicinamento diverso per ogni, ma è una settimana particolare, si sente subito dagli allenamenti, è nei pensieri da quando ti svegli fino ad andare a letto. Durante la giornata fai una cosa e pensi “devo stare attento, c'è il”. Ti fa vivere una situazione diversa e l'avvicinamento alla partita ti porta carica e voglia di far bene. Nell'ultimoha esultato con una bandiera della curva e si sono scatenate polemiche.