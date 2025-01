Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 111-90, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: V nere sommerse dalle 19 triple dei greci

Per questa è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.TOP SCORER – Panathinaikos: 27 Yurtseven; Virtus Bologna: 25 ClyburnFinisce qui, il Panathinaikos sommerge sotto 19 triple una Virtus Bologna che, con 13 realizzate, avrebbe battuto quasi qualunque squadra oggi. Oggi i verdi di Atene hanno dimostrato una forza che può valere loro obiettivi ancora molto alti. E, del resto, il titolo di campioni in carica li autorizza.111-90 Diouf dalla media.111-88 Continua il tiro al bersaglio, qui per mano di Osman.108-88 Appoggio di Pajola.108-86 Brown per Osman, 1'20" alla fine.106-86 Altra tripla di Brown.103-86 Anche Brown si iscrive al festival del tiro da tre.100-86 Risponde da tre Pajola.100-83 Tripla cifra adesso per il Panathinaikos con Osman.