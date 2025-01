Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 1-6, 2-6, Italia-Cechia 0-2 United Cup in DIRETTA: il ceco travolge il romano. Azzurri eliminati!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-MUCHOVA DALLE 7.30LADI ERRANI/VAVASSORI-MUCHOVA/(3° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)10.39 Partita senza storia tracon ilche si è imposto in 54 minuti di gioco. Una versione perfetta del numero 25 del mondo ha annichilito il, tutt’altro che in giornata di grazia.10.37 Termina qui il cammino dell’nellaCup 2025. La formazione azzurra si arrende con un netto 2-0 allaraccogliendo in totale 7 game in due incontri.10.35 6-1, 6-2 Gioco, partita ed incontro Tomas: ilchiude il match con il nono ace.40-0 Servizio e rovescio per ilche si porta a match point dopo 53 minuti.30-0 Scappa in lunghezza il dritto in contro-balzo dell’azzurro.