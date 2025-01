Quotidiano.net - Le mete imperdibili in Emilia-Romagna: ecco dove trascorrere il giorno dell'Epifania

Ultimo appuntamentoe festività natalizie, la Befana è tra le feste più attese dai più piccoli ma non solo: in tutta Italia sono innumerevoli le iniziative per festeggiarla. Inin particolare l’regala sorprese, con tanti eventi e attività da non perdere in calendario. A Piacenza, per esempio, sono diverse le iniziative per festeggiare la vecchina più amata dai bambini. Si parte domenica 5 gennaio con “La Befana arriva in Carrozza”, una divertente visita guidata per bambini che si terrà nel pomeriggio tra le carrozze conservate nei sotterranei di Palazzo Farnese e, a seguire, un laboratorio creativo a tema Befana. La mattina del 6 gennaio alle 9.00 appuntamento con la tradizionale “Motobefana” mentre alle 10.30, in Piazza Cavalli, sarà la stessa Befana a distribuire dolci e caramelle a tutti i bambini presenti.