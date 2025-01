Quotidiano.net - La "vecchina" più famosa ha trovato casa... E potrebbe essere proprio nel nostro Paese

Leggi su Quotidiano.net

Se provate a chiedere a un qualsiasi bambino dove abita Babbo Natale, la risposta sarà una e una soltanto: al Polo Nord. Ma, se rivolgete la stessa domanda con protagonista la Befana, ecco che la rispostanoncosì scontata. “La Befana vien di notte”, ma esattamente da dove parte la celebreper portare ai più piccoli dolci o carbone? Incredibile a dirsi ma la risposta non è una sola: sono ben due i possibili domicili ed entrambi rigorosamente in Italia. Il primo sarebbe in Toscana e, più precisamente, in un bellissimo borgo in provincia di Lucca: a Pegnana, una frazione di Barga, la Befana avrebbe la sua residenza ufficiale. In unain mezzo a un bosco di Castagni secolari, dalla porta sempre aperta, ogni domenica, durante il periodo natalizio, accoglie i piccoli che vogliono conoscerla.