La strategia del negazionismo

Alle 17.37 di ieri se n'è accorto tutto il mondo, quando Elon Musk ha ritwittato le stesse tristissime immagini di Piazza Duomo che Libero aveva scelto per la prima pagina. Milano violentata: con un'orda di magrebini, in un tripudio di bandiere tunisine, impegnati a gridare “vaffanculo Italia” e “polizia di merda”. A coadiuvarli c'erano soggetti di seconda generazione, che probabilmente hanno svolto più di qualche ciclo scolastico in Italia: e infatti si è visto quanto siano ben “integrati”. Reazione dei soliti noti? Ignorare tutto, far finta di niente, censurare la notizia praticamente ovunque (tranne Libero, ovviamente). Spostiamoci a Rimini. Un egiziano ha tentato di accoltellare quattro persone finché un carabiniere, dopo aver inutilmente cercato di fermarlo, gli ha sparato. Ora purtroppo sarà il nostro uomo in divisa a dover fronteggiare guai giudiziari, mentre come il nostro giornale vi ha raccontato già ieri - l'attentatore aveva in tasca il Corano.