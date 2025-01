Ilgiorno.it - La prima del Gran galà dello sport. Grosio onora i suoi campioni. Su tutti l’azzurro Martino Pini

premia i "" atleti migliori, quelli che sono riusciti a mettersi in mostra al di fuori dei confini provinciali e regionali. Ottimo successo per laedizione del. C’è in Italia un calciatore grosino che, nelle giovanili dell’Inter, sta facendo faville e che è uno degli attaccanti italiani più forti della sua età. È Mattia Mosconi, attaccante moderno, partito piccolissimo da. Nel suo palmares anche un titolo europeo con la nazionale under 18 da protagonista. "Nel 2025? Vorrei vincere di nuovo l’Europeo con la nazionale Under 19 e conquistare lo scudetto con lavera dell’Inter. Il sogno? Debuttare in serie A". Paolo Bonola è invece un fortissimo pallavolista, professione centrale, che quest’anno gioca a Reggio Emilia. Oltre a questo è laureato in Scienze della nutrizione umana all’Università S.