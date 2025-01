Liberoquotidiano.it - Il carabiniere che ha ucciso l'accoltellatore egiziano? Indagato: esplode il caso

Levata di scudi nel centrodestra dopo la notizia che ilche ha sparato a uno straniero a Rimini è statocon l'accusa di eccesso di legittima difesa. «Propongo una medaglia per ilche a Rimini, reagendo a un assalitore che aveva accoltellato e ferito cinque persone, si è trovato costretto ad ucciderlo, dopo aver peraltro sparato una serie di colpi di avvertimento. Un sottufficiale da tutti conosciuto per la sua prudenza e per il suo scrupolo professionale che adesso si ritrovaper eccesso colposo di legittima difesa». Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia. «Si tratta di un'aberrazione concettuale inaccettabile in uno Stato di diritto, dove per diritto dovremmo intendere il diritto delle persone perbene di potersi difendere e non il diritto dei delinquenti e dei criminali a poter fare il loro comodo terrorizzando e accoltellando le persone per strada».