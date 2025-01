Thesocialpost.it - Cecilia Sala detenuta, i genitori chiedono il silenzio stampa

Leggi su Thesocialpost.it

La famiglia diha lanciato un appello chiaro:. La madre, Elisabetta Vernoni, e il padre, Renato, hanno spiegato la loro richiesta con parole forti: “La situazione di nostra figlia, chiusa in una prigione di Teheran da 16 giorni, è complicata e molto preoccupante. Il nostro governo si è mobilitato al massimo. Ora servono riservatezza e discrezione per riportarla a casa”.Leggi anche: Vertice di governo per. La madre ricevuta dalla premier Giorgia MeloniL’affetto e la solidarietà degli italiani hanno toccato la famiglia, ma il momento richiede calma. “Un dibattito mediatico troppo acceso può allungare i tempi e complicare tutto. Chiediamo a tutti gli organi di informazione di rispettare il. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare”, hanno aggiunto i