Lanazione.it - Careggi rinnova la Medicina nucleare: investiti 8 milioni per diagnosi e cura dei tumori

Firenze, 3 gennaio 2025 –si dota di nuove tecnologie all’avanguardia per lae ladei. Grazie a un investimento di 8di euro, provenienti da fondi regionali e dal Pnrr, l’ospedale fiorentino ha completato il rinnovo della sua, introducendo una nuova PET/CT (una tecnologia diagnostica avanzata che combina due esami di imaging in un'unica procedura), due gamma-camere SPECT/CT (dispositivi di imaging medico) e una radiofarmacia interna per produrre in proprio ili contro il cancro. "Larappresenterà in futuro una parte essenziale nelladeie di altre patologie croniche - ricorda la direttrice generale dell'Aou di, Daniela Matarrese -. Grazie ai finanziamenti della Regione e del Pnrr che abbiamo speso nei tempi dovuti abbiamoto completamente i macchinari della nostra".