Biccy.it - Amadeus e Carlo Conti, famoso cantante li attacca: cosa c’è dietro

Leggi su Biccy.it

Siamo abituati ad artisti che difficilmente prendono posizione sui vari direttori del Festival di Sanremo, che scelgono con precisione chirurgica le parole da usare per non svelare preferenze e non palesare possibili antipatie o malumori. Ma c’è anche chi come Don Backy non si fa problemi a dire quello che pensa. Ieri pomeriggio ilè stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e durante il gioco del Tritavolte ha deciso di tritare tutti e tre i conduttori del Festival che gli sono stati proposti. Don Backy ha svelato come mai ha il dente avvelenato cone Claudio Baglioni ed ha anche confessato chi secondo lui è il peggiore di tutti., le frecciatine di Don Backy.“Claudio Baglioni? Sì, bono questo.? Peggio che andar di notte.