A Napoli la famosa Ruota degli Esposti

Fu creata perché oltre a garantire l’anonimato della madre, permetteva al neonato di essere soccorso tempestivamenteIl Complesso dell’Annunziata, a, vicino allastrada di Forcella, è da sempre stato sinonimo di infanzia abbandonata. Per questo, infatti, la regina Sancia di Majorca, moglie del re Roberto d’Angiò, la fece costruire: perché i bambini abbandonati potessero trovare riparo e conforto anziché essere lasciati per strada. Elemento essenziale di questo complesso monumentale fu la “”, un meccanismo ligneo che permetteva alle donne di lasciare i propri neonati al sicuro tra le mura del monastero.All’inizio, infatti, i bambini venivano abbandonati sulle scale della chiesa, ma, soprattutto nel periodo invernale, se non erano recuperati alla svelta, rischiavano di perire per il freddo e la fame.