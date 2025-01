Nerdpool.it - Topolino – In occasione dei 150 anni dell’Opéra Garnier, sul numero 3606 la storia “Il Fantasma dell’Opera” e una cover celebrativa

Si alzi il sipario! Indei 150dall’inaugurazione, prestigiosa sede del Balletto di Parigi, Panini Comics si prepara a celebrare uno dei teatri più belli del mondo, noto anche per essere la suggestiva ambientazione de Le Fantôme de l’Opéra, grande classico francese di inizio ‘900.– disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 1° gennaio – dà il via ai festeggiamenti con il primo atto de Il– racconto corale in due parti ispirato all’omonimo romanzo di Gaston Leroux, scritto da Francesco Vacca per i disegni di Mario Ferracina – e con una suggestivadisegnata da Andrea Freccero.Il “balletto” di personaggi che entreranno e usciranno di scena sui numerie 3607, tra comparse e misteriose apparizioni, è ricco e variegato.