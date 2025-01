Quotidiano.net - Il destino di Pietro Moratto: l’ex gregario di Fausto Coppi morto nel suo stesso giorno (durante la cerimonia per ricordarlo)

Leggi su Quotidiano.net

Alessandria, 2 gennaio 2025 – Si è sentito male in piazzalaper ricordareoggi all’età di 90 anni, era stato a lungo il suo. E in memoria dei tempi che furono era arrivato da Tortona – la sua città – a Castellania – paese Natale di– dove oggi era in programma la celebrazione del 65esimo anniversario dalla scomparsa del Campionissimo. Il maloreha accusato un malore in piazza del Municipio. Chi era con lui ha chiamato il 118, nell’attesa dell’ambulanza un infermiere ha guidato i presenti in videochiamatale manovre di rianimazione: il massaggio cardiaco prima, poi il defibrillatore semiautomatico. Sul posto poi è arrivato l’elisoccorso. Ma non c’è stato nulla da fare. Gli anni d’oro conNei primi anni ‘50vestiva la maglia della ‘Pedale Tortonese’, diventata poi ‘Pedale Tortonese’.