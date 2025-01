Agi.it - Il caso Omeonga arriva in parlamento. Avs presenta interrogazione a Piantedosi

AGI - Ilin. È il capogruppo di Avs in commissione Affari Costituzionali della Camera ad annunciare unaal ministro dell'Interno per chiarire la vicenda. "Trascinato giù dall'aereo con forza, spintonato in terra, ammanettato e picchiato dagli agenti italiani: chiediamo al ministrochiarimenti sulla denuncia pubblica del calciatore Stephane, cittadino belga, in forze alla squadra di Serie A israeliana Bnei Sakhnin, già nelle file di diverse squadra italiane", spiega Zaratti in una nota. "Il fatto, raccontato anche da un video girato da un passeggero del volo Roma- Tel Aviv che mostra gli agenti salire a bordo, avventarsi sul centrocampista e trascinarlo via di forza, sarebbe accaduto il giorno di Natale mentre il giovane era diretto a Tel Aviv.