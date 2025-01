Ilgiorno.it - Canti Gospel e Spiritual. Greensleeves in concerto

Leggi su Ilgiorno.it

VARENNA (Lecco)Ilapre il 2025 in musica di Varenna. In scena quest’oggi per ildi Capodanno di Varenna ci sono ci sono ichoir. Spetta a loro offrire il primodel nuovo anno. L’appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Giorgio della Piccola perla del lago di Como. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per isi tratta di un ritorno, si sono già esibiti a Varenna. In scaletta tutti i migliori brani del repertorio. Isono stati nati nel 1992. Il loro "papà" è il varesino Fausto Cravanti, 53 anni, una delle figure più importanti del movimento corale pop italiano e internazionale. Direttore di coro, arrangiatore e promotore culturale, ha dedicato la sua carriera alla diffusione della musica corale pop,e jazz.