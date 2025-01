Quotidiano.net - Borse europee in calo: investitori valutano prospettive economiche con l'insediamento di Trump

Leggi su Quotidiano.net

in rosso in avvio d'anno mentre glilee commerciali in vista dell'del presidente eletto degli Stati Uniti Donald, previsto per la fine di gennaio. Inoltre, gli ultimi dati del pmi manifatturiero hanno confermato la contrazione nell'eurozona del settore nel 2024. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con le vendite sulle banche (-2% lo stoxx di settore) e i titoli legati ai beni di consumo. A Milano il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,9% e finisce sotto i 34mila punti (33.789). A pesare sull'indice le vendite sui bancari con Bper maglia nera (-5,1%) seguita da Mps (-3,8%) e Unicredit (-3,45%). Sempre tonica sul versante opposto Saipem (+2,19%) con Tenaris (+1,55%) ed Eni (+1,45%).