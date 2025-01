Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 6 anni scopre casualmente di avere la leucemia. Lo sfogo dei genitori: “Ci avevano detto che era la classica influenza natalizia, siamo scioccati”

Tosse, raffreddore, mal di gola e qualche livido, spuntato così, dal nulla. Sintomi apparentemente comuni a qualsiasi bambino del mondo. Ma, in questo caso, celavano una malattia ben più grave della “tonsillite” o della”: la. È questa la storia del piccolo Jimmy Cragg, 6, che ha scoperto di essere affetto da un tumore del sangue, cui diagnosi è rarissima per i bimbi della sua età, solo grazie alla “testardaggine” dei suoi, Wendy e Will, che, dopo settimane di visite e controlli di routine, non si sono più fidati dei consigli del loro medico di base e lo hanno portato al pronto soccorso. Soltanto lì, dopo ore di attesa e una richiesta specifica di analisi del sangue, la famiglia Cragg ha ricevuto la diagnosi definitiva.Il calvario del piccolo Jimmy comincia a novembre, quando inizia a stare male.