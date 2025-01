Ilfoglio.it - Addio a Rosita Missoni, icona che ha rivoluzionato la moda e l'imprenditoria italiana

Nel maggio del 2023, durante la presentazione del terzo Osservatorio "Donne e" sviluppato da PwC Italia e "Il Foglio della",e Angelaregalarono alla platea una formidabile testimonianza a due sul rapporto madre-figlia in azienda e il passaggio di consegne fra generazioni. L'incontro si teneva presso la sede espositiva di Lineapelle, costruita con una delle più belle piazze di Milano accanto, e in parte doppia, le rovine del palazzo di Massimiano, unica testimonianza del breve periodo in cui Milano fu capitale dell'impero Romano., scomparsa poche ore fa quietamente a novantatré anni, circondata dall'amore della sua grande famiglia, arrivò un'ora prima dell'appuntamento, accompagnata dalla sua make up artist, si installò nella saletta che le avevano preparato, e ne emerse un minuto prima di tenere il suo discorso truccata con quel massimo di abilità che permette di sembrare appena alzate ma fresche e curate come rose di maggio.