Tennis United Cup 2025 | Polonia e Gran Bretagna ai quarti Kazakistan in semifinale

Il tabellone dellaCupdiha visto completarsi il quadro della fase a gironi, con il passaggio del turno da parte di. In particolare, è servito il doppio allaper battere la resistenza della Repubblica Ceca, con Hubert Hurkacz e Iga Swiatek che, dopo aver rispettivamente perso e vinto le proprie partite in singolare, hanno avuto la meglio su Tomas Machac e Karolina Muchova. Anche la squadra ceca sorride, visto che è arrivato il pass per iper i numeri migliori rispetto all’Australia: ad Alex De Minaur e compagni, infatti, non è bastato il successo sui britannici.Queste partite hanno quindi completato il quadro deidi finale con le ultime due partite: propriosi sfideranno per un posto in, mentre la Repubblica Ceca sarà la prossima avversaria dell’Italia.