Quali squadre hanno ottenuto più e meno punti e vittorie?

2024-12-31 22:52:00 Il web non parla d’altro:Dall’Arsenal ai Doncaster Rovers, inon sempre vincono premi quando si tratta delleche sono state in testa alla classifica nelle partite giocate nel 2024.Le prime duedella Premier League nel corso dell’anno solare, Arsenal e Liverpool,entrambe mancato il titolo, mentre solo due delleche sono arrivate tra le prime due in termini dinelle divisioni EFLvinto la promozione.All’estremità opposta della classifica, Everton, Wolves, Luton Town e Plymouth Argyle, cheiniziato e concluso l’anno senza allenatore dopo che Wayne Rooney ha lasciato il club a Capodanno, sono tra quelli con una media inferiore a un punto a gioco.Ti chiedi come è andata la tua squadra? Scopri lecon le migliori e le peggiori prestazioni del calcio inglese nel 2024, raggruppate in base alle divisioni attuali e con itotali mostrati insieme al numero di partite giocate da ciascuna squadra tra parentesi.