Benvenuti nel primo giorno del 2025, l’anno che promette di essere esattamente come gli altri: pieno di illusioni, promesse non mantenute e momenti in cui vi chiederete perché non siete rimasti a letto. Ma tranquilli, le stelle sono qui per illuminarvi. o per farvi inciampare. Ecco cosa vi aspetta quest’anno, segno per segno. Sorpresa: non sarà tutto rose e fiori. Ariete(21 marzo – 20 aprile)Il 2025 sarà l’anno in cui penserete di poter conquistare il mondo. Peccato che il mondo abbia altri piani. Sarete pieni di energia, ma anche pieni di errori. Le stelle vi consigliano di rallentare: il muro contro cui andrete a sbattere è più duro della vostra testardaggine. Toro(21 aprile – 20 maggio)Quest’anno vi vedrà sempre alla ricerca di comfort, ma la vita vi offrirà solo sedie scomode e cuscini rigidi.