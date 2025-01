Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: match sospeso causa pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06:53 Giocatori che vengono invitati a rientrare negli spogliatoi. Incontro, ma i dovrebbe ricominciare tra circa 30 minuti. A tra poco!06:48 Si aprono gli ombrelli. Arriva laad. Giocoma per il momento gli atleti restano in campo.SECONDO SET6-2 Primo set. Non passa la volèe di rovescio di. Termina qui il primo parziale.40-15 Primo doppio fallo dell’ex top ten.40-0 Servizio e dritto a segno per il nativo di Johannesburg. Fioccano i set point.30-0 Prima vincente del britannico.15-0 Errore con la volèe di dritto da parte dell’azzurro.5-2 Doppio break. Non passa il dritto in uscita dal servizio di. Dopo il cambio di campo il britannico servirà per il set.40-AD Palla del doppio break