Cecilia Sala ora l’Italia alza la voce con l’Iran | La liberi subito garantisca sulle condizioni di detenzione

Leggi su Open.online

deve rilasciare «immediatamente». Lo ha ribadito il governo italiano a quello degli Ayatollah in una nota verbale consegnata stamattina dall’ambasciatrice a Teheran Paola Amadei. La comunicazione ha incluso anche, in attesa del risultato auspicato, la richiesta «ferma e ripetuta» di «garanzie totalidi» della reporter 29enne da parte del: compresa la possibilità di fornirle generi di conforto e la garanzia che questi le vengano effettivamente consegnati. «I tempi e le modalità didella cittadina italianasaranno una indicazione univoca delle reali intenzioni e dell’atteggiamento del sistema iraniano nei confronti della Repubblica italiana»,lala Farnesina tramite fonti citate dall’Ansa. Lontano dai riflettori, il governo resta impegnato con tutti i canali a disposizione per giungere alla liberazione della giornalista del Foglio e di Chora Media, arrestata lo scorso 19 dicembre a Teheran, dove si trovava con regolare visto di lavoro giornalistico.