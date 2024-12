Golssip.it - Wanda Nara: “Hanno cercato di sporcare la mia persona. Ho tolto il telefono ai miei figli e ora…”

, sul suo profilo Instagram, fa il bilancio del suo 2024, un anno che definisce difficile. Ed è quello della sua seconda separazione, quella da Mauro Icardi. I due si erano sposati quando era finito il matrimonio della show-girl con Maxi Lopez. Da lui l'argentina ha avuto tree dall'attaccante del Galatasaray due bimbe. Lei ha deciso di passare questo lontano dai suoi ragazzi per ricaricare le pile e dare loro la solita mamma che tutto l'anno si occupa di loro. «Si conclude un anno molto speciale per me. Mostro sempre cose belle e sento che è giusto condividerne anche altre. Voglio ringraziare la mia famiglia e gli amici che mi accompagnano sempre. Trascorrerò le vacanze senza iperché è giusto che tornino ad avere la loro mamma forte e che passino quindici giorni con i loro papà che non vivono con noi e che si fidano di me tutto l'anno per la loro cura e la loro educazione», ha spiegatoai suoi follower.