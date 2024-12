Lettera43.it - Trieste, fuga di monossido di carbonio: morto un turista austriaco

Un uomo di origine austriaca di 60 anni èe circa una decina di persone sono rimaste intossicate a causa di unadidiavvenuta nella serata del 30 dicembre in via Crispi, al centro di. La tragedia si è consumata in uno stabile che ospitava diversi appartamenti adibiti a bed & breakfast. Tra gli intossicati figura anche la moglie della vittima, anch’essa sessantenne, che è stata ricoverata all’ospedale di Cattinara.Le prime ricostruzioni: nell’appartamento non risultano presenti impianti a gasI vigili del fuoco, intervenuti con autoscala e accesso dalle finestre, hanno rilevato pericolose concentrazioni diin più unità abitative. Per motivi di sicurezza, l’intero edificio è stato evacuato. Secondo le prime ricostruzioni, nell’appartamento in cui è stato trovato ildeceduto non risultano presenti impianti a gas, ma ulteriori verifiche dei vigili del fuoco sono previste per oggi per determinare l’origine della