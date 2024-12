Metropolitanmagazine.it - Quali sono i consigli skincare per il 2025 di Rihanna con Fenty Beauty?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cosa ci aspetta nelda uno dei nostri brand preferiti,di? Dopo aver rivoluzionato l’industria della bellezza con, ora torna con un nuovo prodotto perSkin: il Cherry Dub Pore Purify’r Gel Cleanser, un detergente che promette di trasformare la routine, soprattutto per chi combatte con pelle grassa e pori visibili.Tutte le latest news dicon il suoper il: il culto dei pori “snatched” L’icona pop e imprenditrice ha sempre dichiarato di essere ossessionata dai suoi pori. “Se i poristretti, hai una base perfetta per il trucco. E senza trucco, sembri fresca e pronta per una foto,” spiega. Questo obiettivo personale l’ha portata a creare un detergente specifico per la pelle grassa, arricchito con ciliegia di Barbados, niacinamide e aloe.