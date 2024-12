Pianetamilan.it - Milan, come cambia il calciomercato con Conceicao: ruoli, obiettivi e un nuovo alleato

Leggi su Pianetamilan.it

Il penultimo giorno dell'anno di grazia 2024 in casasi è verificato un bel ribaltone: esonero per Paulo Fonseca e approdo in panchina, al suo posto, delallenatore Sergio. Il tutto, giova ricordare, a pochissime ore dalla riapertura del(2 gennaio-2 febbraio 2025). Per iltecnico rossonero, dunque, subito dopo la 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), ci sarà modo di studiare a fondo l'organico e capire di quanti e quali uomini avrà bisogno di prendere per esprimere al meglio il proprio calcio. PROSSIMA SCHEDA Il cambio in panchina al, da Fonseca a, potrebbe, infatti, anche contribuire ad un cambio di strategia in sede di. I due allenatori sono accomunati dalla nazionalità (sono entrambi portoghesi), ma i concetti di gioco che esprimono sono quasi totalmente differenti.