Ilfattoquotidiano.it - Il 2025 è l’anno del Serpente di Legno Verde, le previsioni dell’oroscopo cinese segno per segno: “Il Bufalo si ritira per riflettere. Topo, attenzione alle spese impreviste”

Armonia, serenità, equilibrio per tutti i segni dello zodiaconel. Arrivadeldiche indica saggezza, trasformazione, intuizione positiva. L’influenza delincute pace e forza interiore a tutti, autoriflessione ed esplorazione di nuove potenzialità in equilibrio con gli altri. Anche alla Tigre, che abbandonerà la sua propensione al dominio, e al Cavallo, che mostrerà appieno le sue riconosciute capacità di guidare gli altri. Il Maiale che farà? Piccoli e sinceri gesti quotidiani, in linea con la gentilezza del Coniglio. Quindi non vi aspettate colpi di coda fuori contesto.L’oroscoporispecchia un ciclo di 12 anni, dove ogni anno è associato a unzodiacale rappresentato da un animale simbolico:, Tigre, Coniglio, Drago,, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.